Cauteruccio, un año sin anotar en Cruz Azul

Fue exactamente hace 365 días cuando el uruguayo marcó su último gol con la casaca celeste. El 23 de noviembre de 2018, en el estadio Morelos sobre el Morelia, Cauteruccio concluyó una buena jugada colectiva, que incluyó una finta al meta Sebastián Sosa. Desde entonces, no encuentra la manera de marcar otro.

Cruz Azul -ya eliminados del Apertura 2019- reciben hoy al Atlético de San Luis, en lo que podría ser la oportunidad final para el delantero de romper esa racha, ya que ha trascendido que no se quedará más en La Noria.

El charrúa perdió regularidad con Pedro Caixinha, exentrenador de La Máquina, y sólo ha jugado 45 minutos desde que llegó Robert Dante Siboldi al banquillo.

Al término del Apertura 2018, Cauteruccio ya le había ganado el puesto a su compañero Milton Caraglio, pero se fue en blanco durante la Liguilla, que terminó con la derrota frente al América en la final (0-2).

Para el arranque del Clausura 2019, Caixinha confió en el uruguayo para hacer los goles de La Máquina, mas quedó a deber y, tras un par de cotejos, perdió la titularidad frente a Caraglio.

Para el arranque del presente certamen, Martín acumulaba 13 minutos. Cuando el portugués sale de La Noria, Siboldi otorgó confianza a su compatriota, quien no pudo marcarle al Veracruz. Desde entonces, tiene más de dos meses sin jugar.

El delantero tiene una sequía goleadora de 661 minutos en Liga MX, 305 en Liguilla y 92 en Copa MX; una mala racha de mil 58 minutos sin marcar.

Cauteruccio no se quedaría en Cruz Azul para el Clausura 2020, por lo que -si las cosas se mantienen igual- su último gol con La Máquina habría quedado el 23 de noviembre de 2018.