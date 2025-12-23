logo pulso
Cavaliers de Cleveland dominan a los Pelicans de Nueva Orleans

Donovan Mitchell y Sam Merrill lideran la victoria de los Cavaliers en un partido destacado

Por AP

Diciembre 23, 2025 09:45 p.m.
A
Cavaliers de Cleveland dominan a los Pelicans de Nueva Orleans

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 27 puntos, Sam Merrill agregó 22 y los Cavaliers de Cleveland se despegaron en la segunda mitad para vencer el martes 141-118 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Nueve de los 11 jugadores utilizados por los Cavaliers anotaron en dobles dígitos para ganar juegos consecutivos por primera vez desde del 21 al 23 de noviembre. Cleveland también igualó su récord de diciembre a 5-5.

La victoria por 23 puntos fue el segundo margen más grande de los Cavaliers esta temporada.

Fue la quinta vez en la NBA esta temporada y la segunda vez en tres días que un equipo ha tenido nueve jugadores anotando en cifras dobles. Según Sportradar, fue solo la segunda vez en la historia de la franquicia que los Cavaliers lo lograron. La vez anterior fue el 10 de noviembre de 1992, contra los Bullets de Washington.

Los Cavaliers obtuvieron 57 puntos de sus reservas, ya que Jaylon Tyson anotó 18 y Jaylon Tyson agregó un máximo de temporada de 15.

El pívot Jarrett Allen tuvo 14 puntos, incluyendo su primer triple desde el 29 de enero de 2023.

Zion Williamson anotó 26 puntos desde el banco mientras que Nueva Orleans vio interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas. Derik Queen agregó 21 puntos.

