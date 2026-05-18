Cavs disputarán final del Este
Vencen a los Pistons en el séptimo juego y enfrentarán a los Knicks de NY
DETROIT.- Donovan Mitchell anotó 26 puntos, Jarrett Allen y Sam Merrill aportaron 23 cada uno y los Cavaliers de Cleveland vencieron 125-94 a los Pistons de Detroit la noche del domingo en el séptimo juego para avanzar a las finales de la Conferencia Este.
Los Cavaliers, cuartos preclasificados, eliminaron al primer sembrado del Este y se enfrentarán a los Knicks de Nueva York, terceros preclasificados. El primer juego de esa serie comenzará el martes en Nueva York.
Evan Mobley sumó 21 puntos y 12 rebotes para los Cavaliers, que avanzaron a las finales de conferencia por primera vez desde 2018 y por novena ocasión en la historia del equipo. Es su recorrido más profundo desde la última temporada de LeBron James con la franquicia.
Daniss Jenkins anotó 17 puntos, y Cade Cunningham y Duncan Robinson terminaron con 13 cada uno para los Pistons, que se quedaron a una victoria de su primera aparición en unas finales de conferencia desde 2008, después de forzar el juego decisivo con un triunfo en el sexto juego la noche del viernes.
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Los Cavs marcaron el ritmo desde el salto inicial y nunca permitieron que los Pistons tomaran impulso, y luego abrieron una amplia ventaja en una convincente actuación en el séptimo juego cuando Mitchell anotó 15 en el tercer cuarto.
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