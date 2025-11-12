CDMX lista para el mundial 2026 con anuncio de actividades

logo pulso
La CDMX se prepara con iluminación, transporte y festivales futboleros para el Mundial 2026.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 02:51 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- A 211 días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la CDMX está lista "para vivir una de las fiestas más grandes del planeta" y anunció diversas actividades que tendrán lugar en la capital del país rumbo a la justa deportiva.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que, de hoy en adelante, cada miércoles se informará sobre los avances de su administración en cuanto a obras y otras actividades que se harán en la CDMX rumbo al Mundial.

Señaló que no se harán "obras de relumbrón" sino infraestructura que sirva a la población, incluso después del Mundial, como es la iluminación de todo el Centro Histórico, el Tren Ligero "El Ajolote" de Tasqueña a Xochimilco, además de actividades para el disfrute del Mundial como la ola más grande del mundo que tendrá lugar en mayo del próximo año, la rehabilitación de canchas y 19 "Festivales Futboleros" para que la gente pueda ver los partidos.

Adelantó que el 28 de marzo del próximo año se llevará a cabo la reinauguración del Estadio Ciudad de México y el 21 de junio habrá un "desfile mundialista" en el que se recupere la identidad de los pueblos.

"El Mundial para nosotros, es un evento que se convierte en acelerador de nuestras metas, para que en todos los ámbitos podamos vivir el Mundial, con mejor movilidad, con una gran iluminación en la ciudad", precisó.

Además, recordó que se buscará que el 11 de junio, fecha en que se inaugura la Copa del Mundo, sea un "día de fiesta" para que toda la población pueda disfrutar del evento.

"El 11 de junio, como sabemos, que es la fecha inaugural, estamos proponiendo desde la Ciudad de México, que se establezca como un día de fiesta, para que todas las personas puedan ser parte de este momento. Esto se está trabajando con el Gobierno Federal y estaremos también construyéndolo con los distintos sectores, como el sector privado", dijo.

