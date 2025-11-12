Sheinbaum prepara sorpresas turísticas rumbo al Mundial 2026

Tras haberlo dado a conocer el lunes en la presentación de las actividades de la Copa FIFA 2026 en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana podría dar a conocer las rutas turísticas con la llegada de turistas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que en los próximos días también se presentará lo que se realiza en las ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Y también todo lo que estamos preparando alrededor del Mundial, que tiene que ver con Mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas Conoce México. Son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños vivan el Mundial, pero no solo en esa fecha, sino que se quede esta expectativa que se genera con un evento tan importante como el Mundial en México, para que los niños y las niñas sigan jugando futbol, declaró la Mandataria federal.

Reiteró que se coordina su gobierno con la FIFA para que las personas que no pueden asistir a un estadio a ver un partido o por televisión de paga, lo puedan observar en espacios en los estados.

