CDP reconoce a sus atletas

El Club Deportivo Potosino, a través de su H. Consejo de Administración 2025–2026, celebró el evento de la entrega de premios deportivos "Azul y Oro 2025", este sábado 21 de febrero en el Salón de las Rosas, con el objetivo de reconocer a los deportistas más destacados del año.

La entrega de trofeos fue encabezada por el presidente del H. Consejo de Administración, Dr. Juan Alberto Martínez Andrade, acompañado por integrantes del consejo 2025–2026, así como por la Reina Mónica Chevaile Sánchez, la princesa Michelle Armendáriz López y la presidenta de la Comisión de Sociales, Ruth Martínez López.

Entre los premiados en Acondicionamiento Físico, Israel Roa; Aerocardio, Fina Alcocer; Atletismo, Romina Ortuño; Baile Latino, Juana María Piñero; Baile Vespertino, Leticia Espinosa Díaz de León; Básquetbol, Juan Antonio Beltrán; Boliche, Ricky Villalba; Box, Eduardo Haro; Caminata, Mariana Sánchez; Fisicoculturismo, Lucía Flores Darán; Fitness, Ana Gabriela Villalba; Fitness 60 y Más, Francisco Monsech; Frontenis, Daniel Alejandro Ayala; Futbol, Elías Nava; Gimnasia Artística, Ángela Kury.

Gimnasia Rítmica, María José Pérez; Natación Infantil Juvenil, Iker Rodríguez; Natación Máster, Irma Fernanda Magaña; Pádel, Francisco García Rodríguez; Patinaje Artístico, Ana Carolina Lobo; Raquetbol Infantil Juvenil, María Emilia Malo; Raquetbol Máster, José de Jesús Ayala; Spinning, Jaime Abaroa Santos; Squash, Manuel Paredes González; Tenis Infantil Juvenil, Fernanda Valle Sáenz; Tenis Máster, Leonel González; Triatlón, Juan Pablo Aguilar; TRX, Luis Guillermo Cárdenas; Yoga, María Eugenia Díaz del Castillo, reconociendo el esfuerzo y la constancia mostrada a lo largo del 2025.

Uno de los momentos más relevantes de la ceremonia fue el Reconocimiento Especial otorgado al nadador David Olvera López, quien consiguió un Récord Guinness tras realizar la vuelta más rápida a la isla de Manhattan, en Nueva York, con un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, logro que puso en alto el nombre del club a nivel internacional.

Asimismo, se entregaron distinciones especiales como Mejor Deportista General, que recayó en Salvador Medina Mercado; el Mérito Deportivo para Alejandro Barragán de Alba; y el reconocimiento a Mejor Entrenador para José Guadalupe Torres Castillo.