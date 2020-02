Cecilio Domínguez revienta a Miguel Herrera

Hace unos días hablando sobre la situación de Roger Martínez con el América, Miguel Herrera sacó a tema la salida de Cecilio Domínguez al futbol argentino.

El estratega de las Águilas aseveró que el atacante paraguayo se quiso ir de Coapa y ahora quiere volver porque está arrepentido; sin embargo, Domínguez ya salió a dar su versión.

Por medio de sus redes sociales, Cecilio aseguró que el "Piojo" está mintiendo, además de confesar que fue Herrera quien lo buscó para que volviera al conjunto azulcrema.

"No sé de donde saco @MiguelHerreraDT que estoy desesperado por volver al @ClubAmerica y arrepentido por salirme siendo que unos meses atrás él mismo me contacto por una persona para ver la posibilidad de volver. Actuar mal sólo para quedar bien con la gente está muy mal", escribió en Twitter.

El sudamericano actualmente se encuentra en el Independiente de Argentina, equipo que no pasa por el mejor momento, económicamente hablando.

Con las Águilas disputó 71 encuentros y convirtió 18 anotaciones. Fue campeón con los capitalinos en el Apertura 2018.