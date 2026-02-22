Cefor Promotora triunfa de visita

El conjunto de Cefor Promotora San Luis continúa brillando en la Tercera División Profesional al imponerse como visitante 4 goles a 3 sobre León-Gen, en partido correspondiente a la fecha 22 de la Zona XII, disputado en Lagos de Moreno.

El encuentro inició con dominio del cuadro local, que generó varias aproximaciones en busca de abrir el marcador. La insistencia rindió frutos al minuto 12, cuando Diego Lomelí aprovechó una descolgada por la banda derecha, ingresó al área y definió con disparo cruzado para el 1-0.

La reacción potosina no tardó en llegar. Al minuto 24, Juan Antonio Jonguitud se internó en el área grande y sacó un potente disparo que significó el empate 1-1, marcador con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

En la segunda mitad, León-Gen volvió a tomar ventaja al minuto 53, presionando desde el arranque del complemento para colocar el 2-1. Sin embargo, la respuesta de Promotora fue inmediata y nuevamente Jonguitud apareció para firmar su doblete y empatar el encuentro 2-2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre del partido fue electrizante. Al minuto 86, Diego García concretó la remontada al marcar el 2-3 a favor de los potosinos. Ya en tiempo agregado, al 90+1, Abraham Sánchez amplió la ventaja con disparo de media distancia para el 2-4.

León-Gen intentó reaccionar y al 90+6 Rafael Correa anotó el 3-4 definitivo, pero el esfuerzo fue insuficiente para evitar la derrota ante un Cefor Promotora que mostró carácter y contundencia. Con este resultado, los pupilos de Rafael Lira suman una victoria de peso como visitantes y reafirman su buen momento en la recta final del campeonato.