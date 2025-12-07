Celtics derrotan a Raptors en un emocionante encuentro de baloncesto

TORONTO (AP) — Jaylen Brown anotó 30 puntos, Derrick White sumó 14 de sus 27 en el primer cuarto y los Celtics de Boston vencieron el domingo 121-113 a Toronto, manteniéndose firmes al final después de desperdiciar una ventaja de 23 puntos en la segunda mitad.

Payton Pritchard anotó 15 puntos y Anfernee Simons tuvo 12 mientras los Celtics ganaron su quinto partido consecutivo y el séptimo de ocho. Neemias Queta añadió 11 puntos y 11 rebotes.

Brandon Ingram anotó 30 puntos y Scottie Barnes tuvo 18 puntos y 11 rebotes, pero Toronto perdió su tercer partido consecutivo, todos en casa. Los Raptors no habían perdido partidos consecutivos en casa esta temporada antes de la derrota del viernes ante Charlotte.

Después de lograr un récord de temporada con 24 triples en la victoria en casa del viernes sobre los Lakers, Boston conectó 20 de 47 tiros de larga distancia contra los Raptors.

Los Celtics terminaron con un triple menos de los que Toronto intentó. Los Raptors lanzaron nueve de 22 desde la distancia.

Toronto ha perdido cinco de seis antes del enfrentamiento de cuartos de final de la Copa NBA del martes contra Nueva York.

Sandro Mamukelashvili anotó 14 puntos para los Raptors. Ochai Agbaji e Immanuel Quickley sumaron 11 puntos cada uno, mientras que Jakob Poeltl y AJ Lawson tuvieron diez cada uno.

Boston superó a Toronto 17-4 en puntos de segunda oportunidad.