Cerveceros de Milwaukee caen ante Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato

LOS ÁNGELES (AP) — La Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue un desigual, tal como sugirió el manager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy.

Pero no solo en nómina y poder estelar.

También en el campo. Donde realmente importa.

Después de compilar el mejor récord de las Grandes Ligas durante la temporada regular, los aguerridos Cerveceros parecían capaces de vencer a cualquiera, hasta que se encontraron con Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en octubre.

Milwaukee solo anotó cuatro carreras y 14 hits para perder por la barrida la serie ante los Dodgers y que dejó nuevamente a los Cerveceros a unos pasos de la Serie Mundial. El único banderín del equipo llegó en 1982, cuando Milwaukee estaba en la Liga Americana.

"Las actuaciones de pitcheo de los Dodgers básicamente sentenciaron el encuentro", manifestó Murphy.

Antes de la serie, Murphy hizo su mejor esfuerzo al decir que se trataba de un enfrentamiento entre David y Goliat, llamando a los Dodgers "una potencia" y bromeando que estaba "seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho tipos" en una plantilla de Milwaukee a la que había referido como "Joes Promedio".

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, este año gastarán un récord de 509,5 millones de dólares en nómina y el impuesto de lujo proyectado. Los Cerveceros, que juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, tienen una nómina de 124,8 millones y ni siquiera se acerca al impuesto de lujo proyectado de Los Ángeles de casi 168 millones.

Aun así, los campeones de la División Central de la Liga Nacional terminaron con foja de 97-65 esta temporada y ganaron los seis encuentros ante los Dodgers (93-69), campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, aunque esos juegos fueron en julio antes de que Los Ángeles recuperara a sus jugadores lesionados.

Cuando se enfrentaron en los playoffs, fue una historia diferente. Milwaukee anotó solo una carrera en cada uno de los cuatro juegos, y Ohtani dio el golpe final con una exhibición épica el viernes.

La superestrella lanzó tres jonrones en el plato y ponchó a diez en más de seis entradas sin permitir carreras y con solo dos hits para que Los Ángeles avanzara a la Serie Mundial con una victoria de 5-1 en el cuarto encuentro.

"Probablemente sea uno de los mejores juegos que alguien haya tenido, me imagino", dijo el toletero de los Cerveceros, Christian Yelich. "Simplemente una actuación impresionante de él esta noche. Es el mejor jugador por una razón y definitivamente lo demostró esta noche".

Durante una temporada regular de ensueño, Milwaukee tuvo un pitcheo tacaño, jugó una defensa hermética, movió a los corredores y logró hits oportunos.

Pero contra los Dodgers, los Cerveceros simplemente no fueron rival.

Una agotadora Serie Divisional de cinco juegos contra Cachorros de Chicago y una ajustada derrota 2-1 en la Serie de Campeonato dejó agotado a Milwaukee.

"Creo que obviamente tuvimos algunos muchachos que no se sentían en su mejor momento en el plato y tuvimos a un par de ellos al mismo tiempo", expresó Yelich, quien se fue de 1-14 en la serie con siete ponches. "Es desafortunado cuando esos momentos difíciles ocurren al mismo tiempo".

Pero en lugar de un ambiente sombrío en el vestuario, los Cerveceos se dieron abrazos y palmadas en la espalda. En lugar de esperar unas semanas después de la repentina decepción para apreciar más de seis meses de éxito, atenuaron el dolor de la eliminación con gratitud.

"Sí, creo que ustedes pueden sentirlo", dijo el jardinero Blake Perkins. "Todos creemos en los demás y nos amamos. Predicamos mucho este año el poder de la amistad y creo que esto es. Es realmente genial ser parte de esto. Puede que no todos juguemos juntos de nuevo, así que solo estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para mirar alrededor y disfrutar lo que tenemos".