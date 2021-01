César Huerta busca ser un referente de Chivas en el Guardianes 2021

El "Chino" Huerta regresó a Chivas para el Guardianes 2021 después de estar en Morelia y Mazatlán.

En Mazatlán era titular, en Chivas tendrá que ganárselo y le gusta el reto a César Huerta, quien siente está en un momento muy bueno de su carrera, pero puede ser mejor dando todo lo que trae futbolísticamente y está obligado, porque él se puso la etiqueta de "Refuerzo" para Chivas.

"Simplemente ver el cómo vengo, llegué como refuerzo, a reforzar el equipo, vengo a buscar pelear un puesto titular, para hacer que Vucetich no sepa cuál de los dos jugadores poner porque puede iniciar uno, entra el otro y ambos están bien, es decir, el equipo va a estar muy bien".

Hay elementos jóvenes en el Guadalajara en varias posiciones que hacen pensar que en un futuro inmediato, el equipo una vez que se agarre como debe ser, tendrá un plantel joven de mucha calidad para pelear y con varios seleccionados en diferentes categorías.

"Creo que sí, sin duda alguna, por algo somos seleccionados y considero que tenemos que demostrarlo en el rectángulo verde. Valoré la afición, los pequeños detallitos de los tratos que recibes. En Morelia y Mazatlán me dieron un muy buen trato, pero aquí en Chivas cuidan los pequeños detallitos que te hacen crecer. Eres un jugador diferente (en Chivas), porque en fuerzas básicas se nota, dan estudios, apoyan con casa club, nada te falta y eso es lo que más valoras de una institución como Chivas".

Finalmente el "Chino" Huerta, precisó que haber convivido con otros vestidores en Morelia y Mazatlán, donde hay jugadores extranjeros, le dejó muy buenas experiencias que aplicará en el día a día.

"Conoces culturas diferentes, conoces nuevas ideas, estilos, ahí uno tiene que sacar lo mejor de cada persona para que el vestidor sea sano, no tengo mucho que decir, es muy diferente".

--Regresó recargado a Chivas

Día a día está buscando César Huerta demostrarle al técnico de Chivas Víctor Manuel Vucetich, que está para ser titular, que ha madurado, que trae experiencia y la pondrá al servicio del equipo, en busca de ser un titular indiscutible en el Guardianes 2021.

"Creo que mejorar el torneo pasado, mejorarlo en cuanto a actuaciones, números, porque en todos los sentidos no estuve ni a un 50 por ciento de mi nivel. Mejorar el torneo anterior que tuve, explotar más mis cualidades".

El "Rey Midas" le ha solicitado en su posición algunos puntos a cumplir, como elemento dinámico ofensivo, que esté siempre incomodando al rival, tener llegada con desequilibrio y es algo que está trabajando más a fondo en los trabajos diarios.

"Creo que muchas cosas positivas, futbolística y personalmente. Soy disciplinado, constante y el día a día me llevó a un buen nivel. Lo que siempre dice, la efectividad, pases o goles, en eso tengo que trabajar para ser efectivo de lo que he mostrado".

Haber estado en Morelia, luego en el Mazatlán le ayudó mucho como persona, como profesional y entendió que las oportunidades se presentan pocas veces en la vida, ahora está ante una inmejorable que se le da, para que pueda mostrar su potencial y despegar de una vez por todas.

"Si valoras, aprendes muchas cosas de detalles que se ven fuera de Chivas. Me ayudó madurar en lo profesional, lego en una mejor versión. Creo que sí, analizando, uno debe sacar lo bueno que nos sucede en el día a día, fue una buena determinación, trabajé para que l regreso se pudiera dar y seguir creciendo como persona y futbolísticamente".

Regresar al Rebaño es un premio a su entrega, a lo bien que trabajó donde estuvo y la responsabilidad le aumenta de manera importante, motivo por el cual Huerta se ilusiona con lograr la consolidación en su carrera en el equipo que lo vio nacer.

"La responsabilidad y el compromiso siempre será el mismo, esté donde esté, el compromiso está al doble ahora con el equipo que me vio nacer. Me estoy preparando para seguir mejorando, trascendiendo y con la institución, que se merece muchas cosas positivas. Creo que esta oportunidad que tengo como canterano la debo aprovechar, abrirle puertas a los chavos que vienen para estar en primera división. Abrir puertas a los canteranos".