Champagnie lidera triunfo de Wizards
WASHINGTON.- Justin Champagnie estableció un récord personal de puntos en la temporada con 20 y los Wizards de Washington continuaron su reciente mejora con una victoria de 119-99 sobre los Nets de Brooklyn el viernes por la noche.
Alex Sarr sumó 19 unidades y CJ McCollum anotó 17 para los Wizards, que aún tienen el segundo peor récord en la Conferencia Este (9-23) pero han ganado cuatro de cinco por primera vez desde el 8 al 16 de febrero de 2023.
Washington ganó la batalla de rebotes 51-33 mientras mantenía a Brooklyn en un mínimo de temporada de seis triples en 29 intentos (20.7%).
Day´Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams y Drake Powell anotaron 14 puntos cada uno para Brooklyn (10-22), que ha perdido tres seguidos tras una racha de tres victorias en fila.
Washington tuvo una ventaja de 19-2 en puntos por pérdidas de balón antes del medio tiempo, y utilizó una racha de 18-4 que se extendió a lo largo del primer y segundo cuarto para aumentar su ventaja a 18.
El triple de Champagnie al sonar la bocina del primer período puso el juego 37-24. Will Riley aumentó la ventaja con una bandeja para abrir el segundo cuarto.
