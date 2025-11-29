Charlyn Corral marca 7 goles en histórica victoria de México

Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- Charlyn Corral marcó este sábado siete tantos en la goleada de México por 0-14 sobre San Vicente y las Granadinas, en el comienzo de las eliminatorias de la Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

El 0-14 es la mayor goleada en la historia de la selección mexicana femenina. La anterior fue un 11-0 ante Anguila del 2022.

Completaron la paliza un triplete de Jacqueline Ovalle y tantos de Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez.

El equipo del seleccionador español Pedro López abrió el marcador al minuto seis en una jugada en la que Stephany Mayor filtró hacia el control de Corral, ésta entró al área y bombeó a la red.

El 0-2 llegó al 14 en una acción por el centro; Alice Soto cedió al ingreso de Ovalle al área, quien cruzó de zurda, lejos de Benn.

Una nueva combinación entre Mayor y Corral por el centro culminó en el 0-3 al 22.

Tres minutos después cayó el 0-4 en servicio desde la banda de Ovalle para el remate de Camberos y al 45, Corral celebró el 0-5 luego de rematar un centro desde la derecha de Kenti Robles.

En la segunda mitad Alice Soto aprovechó una dejada de Ovalle y disparó potente al ángulo para el 0-6 al 54.

Tres minutos más tarde un remate de Ovalle puso el 0-7.

La lluvia de goles siguió al 61 en centro pasado que remató Charlyn, que amplió Ovalle con disparo de zurda al 65; al 72, Saldívar marcó el décimo y al 75 María Sánchez hizo el undécimo.

Corral cerró la cuenta al 86 y 90 con dos más para 0-14 que selló la máxima goleada de la selección mexicana femenina en la historia.

México y San Vicente y las Granadinas son parte del grupo A de la eliminatoria junto a Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes.

- Ficha técnica:

0. San Vicente y las Granadinas: Altica Benn; Chelsea Cordice (Ashante Browne m.86), Samayaa Connell, Kendra Findlay, Shanyah Peters (Cherish Laborde min.64); Melanie Stowe (Rae Nanton m.71), Kitanna Richards (Meyia Wilson m.86), Dionte Delpeche, Kelisha Bowens, Kianna Logan; Asanteni Charles.

Seleccionador: Alnif Williams.

14. México: Stephany Barrera; Kenti Robles (Fatima Servin m.64), Rebeca Bernal (Aaliyah Farmer m.79), Ivonne Gutiérrez, Kimberly Rodríguez; Alice Soto, Alexia Delgado, Stephany Mayor (Diana Ordóñez m.64), Jacqueline Ovalle (María Sánchez m.72); Scarlett Camberos (Montserrat Saldívar m.72), Charlyn Corral.

Seleccionador: Pedro López.

Goles: 0-1, m.6: Charlyn Corral. 0-2, m.14: Jacqueline Ovalle. 0-3, m.22: Corral. 0-4, m.25: Scarlett Camberos. 0-5, m.45: Corral. 0-6, m.55: Alice Soto. 0-7, m.57: Ovalle. 0-8, m.61: Corral. 0-9, m.65: Ovalle. 0-10, m.73: Montserrat Saldívar. 0-11, m.75: María Sánchez. 0-12, m.86: Corral. 0-13, m.90: Corral. 0-14, m.92: Corral.

Árbitro: Vanessa Soto, de Honduras.

Incidencias: Partido clasificatorio de la Concacaf W celebrado en el estadio Arnos Vale Sporting Complex de Kingstown.