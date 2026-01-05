Charlyn Corral: Máxima Goleadora del Mundo en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- México tiene por tercer año consecutivo a la mejor goleadora del mundo en la figura de Charlyn Corral, jugadora de las "Tuzas" del Pachuca, quien fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Luego de una temporada en la que mostró su capacidad en diferentes escenarios de la Liga MX Femenil y terminó como campeona de México, la futbolista de la Selección Mexicana concluyó la campaña con un total de 57 goles.

La cifra, que la colocó para recibir reconocimiento internacional y ser tetracampeona de Goleo Individual, fue celebrada por la delantera, quien mediante sus redes sociales agradeció el premio y afirmó que trabaja para poner en alto el nombre del país.

"Como cada año desde mi trinchera, seguiré en la búsqueda de poner el nombre de México en lo más alto. Me siento muy feliz y orgullosa de haber quedado goleadora mundial por tercer año consecutivo. Un logro que sinceramente nunca busqué, pero que el trabajo diario y la constancia me llevaron a conseguirlo", escribió en su cuenta de Instagram.

Las palabras de la ofensiva recibieron de inmediato mensajes de felicitación, que reconocieron su gran momento y legado en las canchas, historia que comenzó en 2014 en el Merilappi United de Finlandia.

Corral, quien buscará con el Tricolor llegar a la Copa del Mundo de 2027, superó por 12 goles a Ewa Pajor del Barcelona, quien se quedó con 45, y a Katie Wilkinson del Rangers con 42.