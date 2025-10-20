Charlyn Corral Rompe Récord de Goles en la Liga MX Femenil
El impacto de Charlyn Corral en el fútbol femenil mexicano se consolida con su nuevo récord de goles.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Charlyn Corral, una de las jugadoras mexicanas más importantes de la historia, ha vuelto a colocar su nombre en lo más alto de la Liga MX Femenil al romper el récord de goles en una temporada.
La exjugadora del Atlético de Madrid, y actual símbolo del Pachuca, aprovechó el más reciente partido ante Chivas y, tras el triunfo (2-1), consumó su lugar como referente de la categoría al llegar a 22 goles.
Lo hecho por Corral, quien ha mostrado su calidad también en la Selección Mexicana, fue una muestra de su poder al dejar atrás la antigua marca —que también le pertenecía— de 21 goles en el semestre.
La cifra, que la hizo merecedora de la felicitación de la Liga MX en redes sociales, podría aumentar, ya que aún queda una fecha pendiente por jugar, manteniéndose firme como la máxima goleadora.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El buen momento de Corral no es nuevo, al ser tetracampeona de goleo individual en la Liga MX Femenil, aumentando cada semestre un poco más su legado, que ha servido de inspiración para nuevas generaciones.
no te pierdas estas noticias
Charlyn Corral Rompe Récord de Goles en la Liga MX Femenil
El Universal
El impacto de Charlyn Corral en el fútbol femenil mexicano se consolida con su nuevo récord de goles.
Luka Doncic se une a los Lakers para enfrentar a Stephen Curry
AP
Descubre cómo Luka Doncic se adapta a su nueva vida en Los Ángeles con los Lakers y su compromiso con el equipo en la temporada.
Dre Greenlaw Suspendido por Conducta Antideportiva en la NFL
AP
El linebacker de los Broncos, Dre Greenlaw, recibe suspensión tras violar normas de conducta en la NFL.