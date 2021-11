"Checo" Pérez reconoce a Lewis Hamilton

Sergio "Checo" Pérez finalizó cuarto en el Gran Premio de Brasil, y aprovechó para elogiar el ritmo de Lewis Hamilton durante todo el fin de semana, en donde se mostró imponente.

El piloto británico sufrió un par de penalizaciones por cambios en su motor, situación de la que se repuso y le alcanzó para quedarse con el primer lugar este domingo.

"Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado. Hicimos una arrancada perfecta. Al final Hamilton venía en otro planeta", comentó el nacido en Guadalajara.

"Y luego Bottas tuvo la suerte del virtual safety car, llevábamos el mismo ritmo de él y bueno no pudimos hacer nada mejor", dijo "Checo".

El piloto azteca dejó en duda lo que está haciendo Mercedes para tener el ritmo tan arrollador que mostraron este fin de semana.

"Tienen una velocidad de recta increíble (Mercedes), no sabemos exactamente que estén haciendo. Este fin de semana estuvieron en otro planeta y fue muy difícil pelearles", remató el mexicano.