"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero

El piloto mexicano

Por El Universal

Enero 05, 2026 08:21 p.m.
A
Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Una de las grandes noticias para este 2026 es el regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1, donde el tapatío hará mancuerna con Valtteri Bottas en Cadillac, escudería que debuta esta temporada y expande la parrilla a 11 equipos.

La afición mexicana cuenta los días para ver a "Checo" de regreso a las pistas de F1, luego de haber vivido el 2025 sin el volante tricolor dentro de la categoría más importante del automovilismo.

Además de la adición de Cadillac al campeonato, este semestre también contará con grandes cambios en los monoplazas, por lo que Pérez deberá de poner manos a la obra lo más pronto posible para irse adaptando a las nuevas dimensiones del auto.

Antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, los equipos afinan detalles en los test de pretemporada, donde "Checo" podría registrar sus primeros giros con la escudería estadounidense previo a la primera carrera de la campaña.

¿Cuándo son los test de pretemporada de la Fórmula 1?

Las 11 escuderías tendrán tres fechas para poner a prueba a sus pilotos y a sus nuevos autos. La primera fecha de pretemporada será a puerta cerrada y tendrá una duración de cinco días; las siguientes dos serán de tres días cada uno y sí serán transmitidos.

· Primer test: Circuito de Barcelona (26 al 30 de enero).

· Segundo test: Circuito Internacional de Bahrein (11-13 de febrero).

· Tercer test: Circuito Internacional de Bahrein (18-20 de febrero).

¿Cuándo es la primera carrera de la Fórmula 1?

La temporada 2026 arranca con el Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park, el cual se correrá del 6 al 8 de marzo.

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero
Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Bottas como compañero

SLP

El Universal

El piloto mexicano

