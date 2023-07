‘Checo’ Pérez se queda en Red Bull

El CEO de Red Bull Racing, Christian Horner, confirmó que Sergio ‘Checo’ Pérez, además de Max Verstappen, continuarán como pilotos de la escudería de Formula Uno el próximo año.

“Nuestros pilotos serán Max y ‘Checo’ el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva, y creo firmemente que Daniel (Ricciardo) quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025”, dijo el CEO de Red Bull Racing, Christian Horner, en The F1 Nations Podcast.

En los últimos días, varios pilotos han alzado la mano para ocupar el lugar del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en la escudería Red Bull Racing y hasta han asegurado que haría un mejor trabajo que el tapatío, después de los resultados de las últimas carreras.

Ante eso, Sergio ‘Checo’ Pérez ha manifestado que se encuentra tranquilo y reconoce que sabe cómo reaccionar ante las críticas.

“Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso. Estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto”, dijo hace unos días ‘Checo’ Pérez.

El contrato del piloto mexicano se termina en el 2025, año en el que pilotos como Daniel Ricciardo podrían competir por el puesto del mexicano. ‘Checo’ Pérez ha sido clave para que Max Verstappen conquistara el campeonato de Formula Uno y es uno de los mejores coequiperos de la actual parrilla. Ricciardo tiene la mira en ser piloto de Red Bull Racing, aunque los mandos de la escudería austriaca aseguran que el piloto australiano tendrá que esperar hasta el 2025 para ocupar ese asiento. “Ni pensamientos ni expectativas más allá de no tener a ambos pilotos la próxima temporada”, agregó Horner.

Sergio ‘Checo’ Pérez se mantendría al menos hasta el próximo año en Red Bull Racing. Por ahora, continúa como el segundo mejor piloto de la Formula Uno, sólo por debajo de su compañero Max Verstappen.