"Checo" Pérez sugiere a Marcelo Bielsa para el América

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez es un fiel seguidor de América y ante la situación que atraviesa su equipo ya tiene una propuesta para que sustituya a Santiago Solari, se trata de Marcelo Bielsa.

"Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido", comentó el piloto de la escudería Red Bull a ESPN.

Bielsa recientemente fue destituido del Leeds United, equipo de la Premier League, "Checo" no ve alguna dificultad para que el estratega argentino dirija en la Liga MX.

¿Por qué no? Para el América todo es posible", agregó.

El piloto tapatío reconoció que le disgusta la situación actual que atraviesan las ´Águilas´, quienes en 8 jornadas se ubican en el último lugar de la tabla general del Clausura 2022.

"Es triste ver lo que está pasando con el América, creo que hay mucho de fondo, justo hoy platicaba con Emilio (Azcárraga) del tema, se vienen cambios importantes en América, sin duda no pueden estar en esos lugares", explicó Pérez.

De momento, el técnico interino del equipo azulcrema es Fernando Ortiz, su primer duelo en el banquillo será este sábado cuando se enfrenten de visita a Monterrey.