Chelsea empata 0-0 con el Palace y Forest

Chelsea empató 0-0 con Crystal Palace el domingo en la Liga Premier, el primer partido competitivo del equipo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, Chelsea se esforzó en su debut en la liga en Stamford Bridge tras una corta pretemporada debido a sus compromisos en Estados Unidos.

Mientras tanto, Nottingham Forest comenzó con buen pie al vencer 3-1 a Brentford, con el delantero Chris Wood —que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 20 goles— anotando dos veces en la primera mitad, además del debut goleador de Dan Ndoye.

Más tarde, el Manchester United recibe al Arsenal en el partido destacado de la jornada inaugural, que ya ha visto victorias de los probables contendientes al título, Liverpool y Manchester City.

¿Despedida de Eze?

Eberechi Eze ha sido fuertemente vinculado con un traslado al Tottenham, por lo que podría haber sido la última aparición del mediocampista inglés con el Palace.

Casi lo marca con un gol.

Eze disparó un tiro libre directo que superó al portero del Chelsea, Robert Sánchez, desde el borde del área a los 13 minutos, pero el gol fue anulado después de que una revisión de video detectara una infracción del capitán del Palace, Marc Guehi, al intentar empujar al jugador del Chelsea, Moisés Caicedo, en la barrera defensiva.

La liga confirmó que Guehi estaba a menos de un metro de la barrera cuando se realizó el disparo, lo cual no está permitido.

João Pedro y Cole Palmer, estrellas del Chelsea en el Mundial de Clubes, estuvieron apagados. Los anfitriones carecieron de intensidad porque solo han estado entrenando durante un par de semanas, mientras que el Palace tuvo una larga pretemporada y venía de vencer al Liverpool en penales en la Community Shield el fin de semana pasado.

Wood en forma

Chris Wood terminó la campaña anterior con su mejor temporada goleadora de su carrera en la máxima categoría, y solo necesitó cinco minutos para abrir su cuenta esta vez, aprovechando un mal despeje en un tiro de esquina para darle la ventaja al Forest contra el Brentford.

Ndoye cabeceó el segundo al 42 y Wood rodeó al portero en el tiempo de descuento de la primera mitad para anotar el tercero.

Igor Thiago convirtió un penal tardío como consolación para el Brentford, que ha vendido a su estrella Bryan Mbeumo al Manchester United y no jugó con Yoane Wissa, un delantero vinculado con un traslado al Newcastle.

Homenaje a Jota

Todos los partidos del domingo incluyeron un minuto de silencio antes del inicio como homenaje a Diogo Jota y Andre Silva, los hermanos que murieron en un accidente automovilístico en España el mes pasado. Jota era jugador del Liverpool en ese momento.