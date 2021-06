"Chicharito" feliz de estar en la prelista del Tri para Copa Oro

Javier "Chicharito" Hernández confirmó su presencia en la prelista de jugadores para la Copa Oro, pero no ha hablado directamente con el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

El máximo anotador en la historia del Tricolor (52 goles) está cerca de regresar, aunque todavía no es segura su participación para la justa de la Concacaf, que arranca el próximo mes.

"Es una prelista, pero siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquiera. Así empecé mi carrera en la Selección, en una prelista para la Copa Oro a la que no fui. Estoy feliz y si mi nombre está en la final, podremos hablar de ello", dijo el delantero del Galaxy.

"Chicharito" se encuentra en su mejor forma física y deportiva desde que llegó a la MLS, con siete anotaciones en el arranque de la temporada 2021, que lo ubican como líder. A pesar de ello, no fue considerado para el Final Four de la Nations League. Que se empalmen las agendas de la Copa Oro con los Juegos Olímpicos obligará una división de planteles, por lo que puede retornar a la Selección Nacional en las próximas semanas.

La falta de comunicación que existe entre Javier y "El Tata" no ha sido impedimento para que se ubique en este listado. Además, subrayó, nunca le ha ordenado su lugar al estratega del Tricolor.

"Sería muy arrogante e imprudente tomarme el lugar de exigir una convocatoria, todo está muy claro: él [Martino] es el jefe, el que decide. A veces, las interpretaciones sobre qué es arrogante o no, son interpretadas", dijo el delantero.

Hernández argumentó que ni a Javier Aguirre, José Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, Miguel Herrera, Ricardo Ferretti, Juan Carlos Osorio o al propio Martino le ha recriminado su puesto en el combinado mayor.

"Hay que ser ecuánimes en este aspecto. Siempre es un honor y un placer jugar para la Selección. Si no se da, también estoy en una etapa plena y feliz".