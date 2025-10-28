Chiefs de Kansas City destacan en temporada con Mahomes al frente

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City acumulan más derrotas en los primeros ocho juegos de las que tuvieron en toda la temporada regular pasada.

Sin embargo, podrían ser un mejor equipo.

Gran parte del increíble récord de 15-2 de la temporada regular del año pasado fue un espejismo, el resultado de jugadas fortuitas, ejecución oportuna y una inclinación por ganar partidos por un margen estrecho. Pero no ha habido casualidades durante su inicio de 5-3 esta temporada: las cinco victorias, incluida la paliza de 28-7 del lunes por la noche a Washington, han sido por al menos dos anotaciones.

"Sé que nuestro récord no es tan bueno, pero es mucho más divertido cuando todos salen al campo y hacen que las cosas sucedan", afirmó Patrick Mahomes, el quarterback de los Chiefs. "Perdimos algunos juegos difíciles al principio que ganamos en años anteriores, pero no es como si alguien bajó la cabeza".

No después de una derrota cerrada ante los Chargers en el primer duelo de la campaña, escenificado en Brasil, y sin sus dos principales receptores, ya que Xavier Worthy se lesionó en el primer cuarto y Rashee Rice cumplía su suspensión de seis juegos.

Tampoco después de una derrota ante los Eagles en una revancha del Super Bowl, o contra Jacksonville, cuando los Chiefs básicamente regalaron el juego.

En cambio, los Chiefs (5-3) se han recuperado al sumar piezas, con Rice reincorporándose al equipo hace un par de semanas. Comenzaron a unirse en torno a un núcleo liderado por Mahomes y Travis Kelce, y ahora han ganado cinco de sus últimos seis juegos, incluidos los últimos tres —contra los poderosos Lions, los débiles Raiders y los menguados Commanders— por un alucinante margen combinado de 89-24.

Es el tipo de cosas que los Chiefs estaban haciendo durante los primeros años de Mahomes en la liga.

"Se complementan entre sí. Eso es positivo. A este nivel, necesitas a todos. Y se mantienen positivos; esa es una parte que aprecio", destacó su entrenador en jefe Andy Reid. "Incluso con los altibajos, se mantienen positivos y crean energía, y con eso, son capaces de reaccionar y hacer jugadas en ambos lados del balón".

De hecho, no es solo la ofensiva de Kansas City la que está jugando a un alto nivel. La defensa ha permitido 14 puntos en los últimos 10 cuartos, una racha que incluyó dejar en cero a los Raiders, la primera blanqueada de los Chiefs en 14 años.

"Usualmente en años anteriores, regresábamos con éxito de la temporada baja, y no fue así este año. Es solo día tras día, estamos encontrando formas de mejorar, y es un placer estar aquí", sostuvo el linebacker Nick Bolton, expresó.

Ha sido un placer para los Chiefs. Una pesadilla para todos los que han tenido que enfrentarlos últimamente.

También hay algunos juegos de alto perfil en el horizonte. El próximo es la visita el domingo a Buffalo para una revancha del juego de campeonato de la AFC, luego partidos contra Denver e Indianápolis, dos de las mayores sorpresas en la NFL esta temporada.

La forma en que los Chiefs han estado jugando, es un desafío que dan la bienvenida.