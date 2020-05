Chivas derrota a Querétaro en la eLiga MX

El Guadalajara de Fernando Beltrán sufrió para descifrar el punto débil del Querétaro de Marcel Ruiz y hacerse de su cuarta victoria, por 0-2, en la eLiga MX, torneo espejo al Clausura 2020.

El primer tiempo no tuvo goles, pero sí emociones por parte de ambos gamers que no dejaron de disparar a portería; el Rebaño, con más posibilidades de abrir el marcador.

Para el complemento, los Gallos tuvieron las mejores oportunidades para anotar, ante la insistencia del avatar de Ariel Nahuelpan.

Sin embargo, Beltrán tuvo paciencia para encontrar el espacio y hacerse de la ventaja, gracias a que Alexis Vega aprovechó un rebote del arquero Gil Alcalá y Angulo que no tuvo piedad para prender la esférica dentro del área.

Con este resultado, las Chivas llegan a 17 puntos y los Gallos se quedan con nueve.

En la J-12 enfrentan a:

Guadalajara vs Morelia (19 de mayo)

Tigres vs Querétaro (19 de mayo).