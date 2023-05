Chivas jugará la final tras derrotar al América en el Estadio Azteca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- América y Chivas han definido al segundo finalista del torneo Clausura 2023 en un encuentro que será recordado por siempre. Vibrante duelo que selló el pase del Guadalajara a su primera final en seis años, con un contundente triunfo (3-1).

Lo que parecía un fiesta de las Águilas en el Estadio Azteca, se convirtió en un martirio para los locales, que de nueva cuenta, se quedaron en el camino en semifinales. Fracaso total.

Ronaldo Cisneros apagó la fiesta azulcrema al minuto 19, tras una soberbia jugada de Roberto Alvarado. El atacante rojiblanco se quitó al arquero Luis Malagón y Sebastián Cáceres fue incapaz de rechazar el esférico.

Así se fueron al descanso y en la parte complementaria, Diego Valdés empató el esférico al 57 con un cabezazo que hizo estallar el Coloso de Santa Úrsula. Pero fue una alegría que se convirtió en alerta de inmediato.

Siete minutos después Álvaro Fidalgo se hizo expulsar y el hambre del Guadalajara los catapultó a dónde América sigue sufriendo una infinidad por llegar: un duelo por el título.

Cisneros de nueva cuenta devolvió la ventaja, pero su anotación fue invalidado tras una revisión en el VAR. Pero todo estaba escrito y el boleto de la final nadie se la quitaba al Rebaño de Veljko Paunovic.

Primero Alan Mozo al 76' con una jugada prefabricada y Jesús Orozco al minuto 88 con un cabezazo, firmaron la remontada rojiblanca que no sólo eliminó a su acérrimo rival, sino que los hace soñar con su estrella 13.

Ya con 10 hombres y con sólo Roger Martínez en el ataque, América no tenía armas y Guadalajara mostró lo que los capitalinos no en su casa, hambre y ambición.

Otro duro golpe para el pueblo americanista y un equipo que ya suma cinco años sin título. Fernando Ortiz se tambalea y en Guadalajara sueñan en grande.