Chivas mantiene liderato en tabla de goleo tras jornada 6
Mazatlán logró un triunfo importante 1-2 sobre Santos en la sexta fecha del torneo.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 15 de febrero, la Jornada 6 del Clausura 2026 llegó a su fin con el triunfo (1-2) del Mazatlán sobre el Santos.
Chivas domina la tabla general tras seis jornadas
De esta manera, un tercio del actual torneo ya se fue, por lo que cada vez se vuelven más importantes cada uno de los partidos que se disputan semana a semana.
Tras la sexta fecha, las Chivas se mantienen en lo más alto de la tabla general, con 18 de 18 puntos posibles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Rebaño de Gabriel Milito no ha perdido ni un solo partido y está cerca de tener su mejor arranque en la historia.
El Cruz Azul le sigue de cerca los pasos con 13 unidades, por lo que su enfrentamiento de la siguiente jornada será todavía más interesante.
Los Pumas y el Toluca ocupan el tercer y el cuarto puesto de la clasificación, respectivamente, y se encuentran en la zona para jugar las vueltas en casa en la Liguilla.
Los lugares restantes de la Fiesta Grande los ocupan el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas de cara al inicio de la séptima fecha.
Tabla de goleadores y estadísticas individuales
En cuanto al tema estadístico individual, la tabla de máximos goleadores también está bastante pareja, aunque hay un jugador que ocupa la cima en solitario.
En el segundo y tercer lugar de los máximos romperedes, también lo ocupan un solo futbolista.
La competencia está en el cuarto sitio, donde están empatados seis jugadores; mientras que, en el quinto, están igualados 22.
¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 6?
Joao Pedro | Atlético San Luis | Seis goles
Armando González | Chivas | Cinco goles
José Paradela | Cruz Azul | Cuatro goles
Facundo Almada | Mazatlán FC | Tres goles
Marcelo Flores | Tigres | Tres goles
Salomón Rondón | Pachuca | Tres goles
Julián Carranza | Necaxa | Tres goles
Juninho | Pumas | Tres goles
Lucas Di Yorio | Santos | Tres goles
Adalberto Carrasquilla | Pumas | Dos goles
Daniel Aguirre | Chivas | Dos goles
Diber Cambindo | León | Dos goles
Diego Lainez | Tigres | Dos goles
Édgar Guerra | Puebla | Dos goles
Fran Villalba | Santos | Dos goles
Germán Berterame | Monterrey | Dos goles
Iker Fimbres | Monterrey | Dos goles
Jhojan Julio | Querétaro | Dos goles
Jordan Carrillo | Pumas | Dos goles
Mateo Coronel | Querétaro | Dos goles
Oussam Idrissi | Pachuca | Dos goles
Paulinho | Toluca | Dos goles
Sergio Canales | Monterrey | Dos goles
Tomás Badaloni | Necaxa | Dos goles
Ángel Correa | Tigres | Dos goles
Arturo González | Atlas | Dos goles
Helinho | Toluca | Dos goles
Kevin Castañeda | Tijuana | Dos goles
Óscar Estupiñán | FC Juárez | Dos goles
Robert Morales | Pumas | Dos goles
Uros Djurdjevic | Monterrey | Dos goles
no te pierdas estas noticias
Chivas mantiene liderato en tabla de goleo tras jornada 6
El Universal
Mazatlán logró un triunfo importante 1-2 sobre Santos en la sexta fecha del torneo.
Mbappé vuelve y el Madrid va por la revancha ante Benfica
AP
El Real Madrid busca superar la derrota 4-2 sufrida ante Benfica en la fase de grupos de Champions.
Dueño de Mets mantiene al club sin capitán
AP
Steve Cohen explicó que la decisión de no tener capitán busca mantener la dinámica del vestuario.