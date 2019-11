Chivas no jugará contra el Sevilla

Chivas informó que no disputará el juego contra el Sevilla que se tenía programado para el próximo sábado 16 de noviembre. El comunicado que difundió el club a través de sus redes sociales expresa que es por causas ajenas a la institución tapatía.

"El Club Deportivo Guadalajara hace de su conocimiento que por causas ajenas al club no se realizará el partido que se tenía programado contra el Sevilla de España".

Meses atrás se había dado a conocer dicho encuentro, programado durante la fecha FIFA de noviembre, a disputarse en la ciudad de Dallas, Texas. Ahí, Javier "Chicharito" Hernández tendría la posibilidad de medirse ante su ex equipo.