Chivas salvaría el torneo sólo siendo campeón: Beltrán

México.- Es un canterano que sabe la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta del Guadalajara y está consciente que el torneo que han realizado, ha sido malo porque cumplieron pocos objetivos que se habían trazado, pero Fernando Beltrán no ve nada perdido todavía, porque aseguró que están a tiempo de darle la satisfacción que espera su gente.

"La única sensación que nos dejará tranquilos en el torneo es ser campeón, no hay otra manera y entrando a cuartos de final, empieza otro torneo y no podemos conformarnos nosotros ni la gente ni nadie en la institución está contenta con llegar a unos cuartos de final, semifinal, simplemente queremos llegar a la final y campeonato. Lo deseamos muchos, nos está costando mucho, pero al final como equipo tenemos la mentalidad que va a llegar".

Tienen una experiencia reciente en repesca, la cual esperan les haya servido y el "Nene" Beltrán recordó un pasaje poco agradable para la afición del Guadalajara.

"Es importante estar concentrados, metidos los 90 minutos porque el torneo pasado en el repechaje, ante el Pachuca regalamos el segundo tiempo, nos relajamos porque estábamos ganando, pensamos que el Pachuca estaría desesperado y al contrario, eso nos afectó, hizo que el equipo se viniera abajo y no se diera el encuentro como lo queríamos. Ahora será más complicado porque Puebla es intenso, debemos tener carácter para controlar el partido y ganarlo".

El técnico Marcelo Michel Leaño ha trabajado mucho en la mentalidad del equipo, en regresarles la confianza que han perdido y ante el Puebla, es el momento de demostrarlo, según expresó Beltrán.

"El equipo está mentalizado en lo que debe hacer, sabemos que es a un partido, no podemos regalar nada y al final el tiempo se irá volando. Ir de visitante sabemos que Puebla saldrá a jugarse el todo por el todo, no tienen nada que perder, al final estamos mentalizados en pegar primero que sería lo más importante y tener control de partido. Queremos tener superioridad dentro del campo para que la presión sea para ellos y no para nosotros".