Chivas se despide de Alan Mozo

El Rebaño suma más bajas que refuerzos para el Clausura 2026

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas se despide de Alan Mozo

México.- Las Chivas continúan trabajando a marchas forzadas para iniciar su aventura en el Clausura 2026 de la Liga MX.

La directiva del Rebaño sigue buscando refuerzos para Gabriel Milito, así como salidas para los jugadores que no entran en sus planes.

El equipo rojiblanco comenzará su participación el próximo torneo el próximo sábado 10 de enero cuando reciba al Pachuca en el estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 1.

Sin embargo, de momento, cuenta con más bajas que refuerzos, por lo que todavía necesita apuntalar ciertas posiciones.

Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda son las únicas incorporaciones que las Chivas han hecho de manera oficial para el siguiente certamen del futbol mexicano.

Mientras que Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela son los futbolistas que no continuarán en el equipo de Gabriel Milito y que ya se despidieron de la institución de cara al siguiente torneo.

No obstante, este lunes, la directiva tapatía anunció una salida, por lo que el Rebaño seguirá teniendo más bajas que refuerzos.

A través de sus redes sociales, las Chivas oficializaron que el lateral derecho mexicano se marchará y le agradecieron por la dedicación que tuvo a lo largo de los tres años y medio que portó la camiseta rojiblanca.

"Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto", publicaron en su cuenta oficial de X.

De esta manera, el canterano de los Pumas continuará su carrera en el Pachuca en condición de préstamo por un año.

Después de que las Chivas anunciaran la salida de Alan Mozo, los Tuzos compartieron el video de su presentación, con un particular estilo.

La directiva hidalguense aprovechó el Día de Reyes para anunciar al lateral derecho como su nuevo refuerzo. "Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes", fueron las primeras palabras del ahora exjugador del Rebaño.

Cabe resaltar que Alan Mozo disputó 118 partidos con playera de las Chivas, marcó cuatro goles y dio nueve asistencias.

