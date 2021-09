Chivas se juega su final contra América: Roger Martínez

Roger Martínez aparece poco ante los medios. Habla poco. Pero ahora lo hizo claramente para definir las diferencias que hay entre América y Guadalajara.

"Sabemos que ellos se juegan una final contra nosotros, como todos... Además, desde que estoy aquí, a Chivas sólo lo he visto en la Liguilla, cuando entran vía repechaje".

El colombiano está en buen momento, puede decirse que es la principal arma ofensiva de las Águilas y como tal ya comienza a atacar: "Todo el mundo se da cuenta del momento que pasa Chivas, sí, es un club importante pero... No tengo necesidad de decir nada (contra Guadalajara). Nosotros tenemos que pensar en el club América, dejarlo en lo más alto".

Y por esa situación que vive en Chivas, se podría pensar que el Clásico se ha deslucido: "Para nada. El Clásico es el juego más importante, reitero, Chivas no la ha pasado muy bien, pero a nosotros lo que nos interesa es el América. Ellos son los que se juegan la final contra nosotros. Todos los juegos de los demás clubes son una final contra nosotros. Nosotros estamos preparados para lo que venga".

Roger no ha podido marcarle gol al Rebaño en los enfrentamientos en los que ha participado, "pero uno quiere ayudar al equipo, claro que me gustaría anotar, pero todo en función del equipo. Tenemos hambre, todos los compañeros, el cuerpo técnico, todos tenemos muchas ganas de jugar ese partido", además habrá más gente en el Azteca al abrirse el aforo al 75 por ciento: "El juego con toda esa gente será muy bonito... Será un gran espectáculo. Hay que disfrutar del partido".-¿Quieres convertirte en leyenda de América?

"Vivo el día a día... Sé que hay muchas leyendas en el América. Pienso en hacer las cosas bien, en el día a día. Trato de retribuir al equipo todo lo que me han dado".