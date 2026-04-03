Chivas vs Pumas, partido que cierra la Jornada 13

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El

está de regreso luego de la pausa por la Fecha FIFA y lo hace con un partido de alto calibre:

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Elrecibe a losen el, en un duelo más que atractiva de cara a la Liguilla.Elmide fuerzas con el, con el objetivo de mantener la distancia con sus más cercanos perseguidores.El equipo desuma(Atlas, Santos, León y Monterrey), por lo que tratará de mantener la inercia ganadora.Además, cuenta con ladel torneo, gracias a losque ha anotado eny con la, ya que sólo ha permitido 11.Por su parte, la escuadra detienede 36 disponibles y únicamente ha sufridoa lo largo de todo el Clausura 2026.Los del Pedregal tienen el, cona favor y la, con 12 recibidos.En casa, lasse han hecho invencibles, ya que han jugadoen el Akron y han sumado los 15 puntos posibles.De esta manera, eltratará de obtener uncomo local que le permitiría mantener unasobre sus oponentes.Mientras que el conjuntotampoco ha perdido en este torneo jugando en condición de visitante, ya que cuenta cony dos empates.Sin embargo, en su contra tendrá que no suele obtener buenos resultados cuando visita a al conjunto tapatío en su casa, tanto en el estadio Jalisco como en el Akron.El equipo auriazul apenas ha podido obtenerenen los últimosEn los duelos más recientes, los Pumas tienenen fila sin poder vencer a las, cony un empate.El juego, que se disputará este, tiene bastantes ingredientes, por lo que todo parece indicar que cumplirá con las expectativas.¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partidode la Jornada 13Fecha:Hora:Estadio: AkronTransmisión:TV y