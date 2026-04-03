Chivas vs Pumas, partido que cierra la Jornada 13
Ambos equipos cuentan con ofensivas destacadas y buscan asegurar su lugar en la Liguilla con un triunfo en este duelo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Elfutbol mexicano está de regreso luego de la pausa por la Fecha FIFA y lo hace con un partido de alto calibre: Chivas vs Pumas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
El Rebaño recibe a los universitarios en el estadio Akron, en un duelo más que atractiva de cara a la Liguilla.
El superlíder general mide fuerzas con el cuarto de la tabla, con el objetivo de mantener la distancia con sus más cercanos perseguidores.
El equipo de Gabriel Milito suma cuatro victorias consecutivas (Atlas, Santos, León y Monterrey), por lo que tratará de mantener la inercia ganadora.
Además, cuenta con la mejor ofensiva del torneo, gracias a los 25 goles que ha anotado en 12 jornadas y con la tercera mejor defensiva, ya que sólo ha permitido 11.
Por su parte, la escuadra de Efraín Juárez tiene 23 puntos de 36 disponibles y únicamente ha sufrido un descalabro a lo largo de todo el Clausura 2026.
Los del Pedregal tienen el tercer mejor ataque, con 21 anotaciones a favor y la cuarta mejor defensa, con 12 recibidos.
En casa, las Chivas se han hecho invencibles, ya que han jugado cinco encuentros en el Akron y han sumado los 15 puntos posibles.
De esta manera, el Rebaño tratará de obtener un nuevo triunfo como local que le permitiría mantener una ventaja importante sobre sus oponentes.
Mientras que el conjunto universitario tampoco ha perdido en este torneo jugando en condición de visitante, ya que cuenta con tres victorias y dos empates.
Sin embargo, en su contra tendrá que no suele obtener buenos resultados cuando visita a al conjunto tapatío en su casa, tanto en el estadio Jalisco como en el Akron.
El equipo auriazul apenas ha podido obtener dos triunfos en territorio tapatío en los últimos 44 años.
En los duelos más recientes, los Pumas tienen cuatro juegos en fila sin poder vencer a las Chivas, con tres derrotas y un empate.
El juego, que se disputará este fin de semana, tiene bastantes ingredientes, por lo que todo parece indicar que cumplirá con las expectativas.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 13
Chivas vs Pumas
Fecha: Domingo 5 de abril
Hora: 20:07
Estadio: Akron
Transmisión: Chivas TV y Amazon Prime
no te pierdas estas noticias
Chivas vs Pumas, partido que cierra la Jornada 13
SLP
El Universal
Ambos equipos cuentan con ofensivas destacadas y buscan asegurar su lugar en la Liguilla con un triunfo en este duelo.
Trump propone aumento récord en gasto de defensa para 2027
SLP
AP
El presidente Trump busca destinar 1,5 billones de dólares a defensa en 2027, con recortes en programas civiles.
Luka Doncic fuera de premios NBA por lesión de isquiotibiales
SLP
AP
La regla de 65 partidos limita la elegibilidad de jugadores para premios como MVP y All-NBA.