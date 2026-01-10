Chivas y Pachuca, por los primeros 3 puntos

México.- Las Chivas del Guadalajara reciben este sábado a los Tuzos del Pachuca a las 17:00 horas como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara volverá a ser guiado por Gabriel Milito y tras ajustes en la plantilla, el Rebaño Sagrado espera avanzar más allá de los cuartos de final.

Chivas cerró su preparación con la Copa Pacífica. Asimismo, llegan reforzados con Ángel Sepúlveda (del Cruz Azul), Brian Gutiérrez (del Chicago Fire); regresa Armando "Hormiga" González y Ricardo Marín.

Cabe señalar que para este partido los rojiblancos deberán hacerse valer como locales y salir con todo su potencial para obtener los primeros puntos del torneo, ya que no contarán con tres jugadores por lesión: Diego Campillo, Fernando González y Gilberto Sepúlveda.

Milito buscará más orden y mejorar el manejo de balón para que Chivas muestre poder y personalidad desde el arranque.

Por otro lado, Pachuca está en una etapa de renovación con la llegada de Esteban Solari al timón y después de quedar eliminados en el Play-In del Apertura 2025 confían en retomar el camino del triunfo y aspirar al título del futbol mexicano una vez más.