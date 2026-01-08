Chloe Kim se lesiona en hombro durante entrenamiento en Laax, Suiza

LAAX, Suiza (AP) — La estrella estadounidense del snowboard Chloe Kim dijo el jueves que sufrió "la caída más tonta" durante un entrenamiento y se dislocó un hombro, lo que amenaza su oportunidad de ganar una tercera medalla de oro consecutiva en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán el próximo mes en Italia.

Kim publicó un video del accidente sufrido en Laax, Suiza, a principios de esta semana, mientras practicaba para un a competición que se realizará ahí el próximo fin de semana y que era importante en la preparación olímpica. La deportista cayó sobre la nieve y se deslizó por el halfpipe.

No dijo qué hombro se lastimó y mencionó que estaba "tratando de mantenerse optimista" sobre la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos.

"Pero no tengo mucha claridad ahora" sobre ello, reconoció la joven de 25 años.

Añadió que tiene programada una resonancia magnética para el viernes, a fin de conocer la magnitud del daño.

"Lo positivo es que tengo rango de movimiento, no tengo tanto dolor, sólo no quiero que el hombro siga saliéndose, lo cual ha sucedido", dijo. "Sólo estoy tratando de mantenerme realmente optimista. Me siento muy bien con respecto a dónde está mi snowboard en este momento, así que sé que en el momento en que me den el visto bueno y esté lista para ir, debería estar bien".

Una eventual ausencia de Kim privaría a los Juegos de Invierno de uno de sus nombres más importantes y de una de sus mejores historias .

La estadounidense busca convertirse en la primera atleta de los llamados deportes de acción en ganar tres medallas consecutivas de oro. Shaun White ganó tres oros en halfpipe, pero estuvieron repartidos en cinco Juegos.

Kim fue la estrella revelación de los Juegos Olímpicos de 2018, una adolescente alegre que ganó el oro en el país de origen de sus padres, Corea del Sur. Hace cuatro años en China, ganó nuevamente, una victoria marcada por sus mensajes sobre los altibajos del éxito y la fama.

A pesar de todo, nadie ha estado cerca de vencerla.