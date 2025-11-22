Chris Paul insinúa su retiro en partido contra los Hornets de Charlotte

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El base de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, insinuó su posible retiro antes del partido que su equipo ganó el sábado 131-116 a los Hornets de Charlotte, en lo que sería su último duelo en su estado natal de Carolina del Norte.

El jugador originario de Winston-Salem, Carolina del Norte, publicó un video en las redes sociales aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido, mostrando momentos destacados de sí mismo al jugar para varios equipos de la NBA a lo largo de sus 21 años de carrera profesional. El video también incluye imágenes de Paul desde su infancia hasta la escuela secundaria, sus días jugando en Wake Forest y su selección en el draft de la liga.

"¡De vuelta en Carolina del Norte! Qué viaje... Aún queda mucho... ¡AGRADECIDO por este último!!", publicó Paul en X.

Después del partido, Paul rechazó las solicitudes de entrevista para hablar sobre su futuro a través del personal de relaciones públicas del equipo y salió silenciosamente del Spectrum Center junto a un miembro del personal que vestía un abrigo de franela a cuadros marrón.

Más tarde se reunió con algunos miembros de su familia que habían acudido a ver el partido, y todos se abrazaron.

Paul sumó tres puntos , ocho asistencias y tres rebotes el sábado, lo cual lo ayudó a convertirse en el primer jugador de la NBA en la historia con al menos 20.000 unidades, 12.000 asistencias y 6.000 tableros.

Se espera que Paul hable con los reporteros el martes, cuando el equipo regrese a Los Ángeles para enfrentar a los Lakers de Los Ángeles. Los Clippers juegan en Cleveland el domingo por la noche.

James Harden, quien anotó 55 puntos contra los Hornets, dijo que no vio el video de Paul antes del partido, pero sabe que el final de su carrera era inevitable.

"Veintiún años, en algún momento sabes que va a terminar", dijo Harden. "Y creo que él ya ha comenzado su transición. Obviamente, todavía está viajando y jugando ahora, pero su transición después de la (temporada) va a ser bastante fluida. Siempre está al teléfono, haciendo llamadas y en reuniones y cosas así. Definitivamente estoy tomando notas de él para cuando llegue ese momento para mí".

Harden dijo que el impacto de Paul en la NBA ha sido inmenso.

"Presidente de la Asociación de Jugadores, algunas muy buenas rachas en la cancha con diferentes equipos, simplemente es muy buen base", dijo Harden. "Creo que es el número 2 (de todos los tiempos) en asistencias y ha impactado este deporte y ganado en todos los lugares a los que fue".

Paul, de 40 años, firmó un contrato de una campaña para regresar a los Clippers antes de la temporada.

"No quiero hablar de nadie retirándose. Es un momento difícil, especialmente cuando has dedicado tanto trabajo en tu vida a jugar este deporte", comentó el entrenador Tyronn Lue antes del partido. "Cuando se acaba y llega a su fin, para mí fueron días oscuros porque es algo que has hecho toda tu vida. Es una carrera increíble de alguien que como base que ha impactado el juego de manera positiva ".

Lue añadió que está "feliz de que pueda regresar a casa para terminar su carrera".

Paul no estuvo disponible para comentarios antes del partido.

Paul está promediando 2,5 puntos y 3,3 asistencias por juego en un rol limitado para los Clippers.

Doce veces elegido al Juego de Estrellas de la NBA, Paul fue la quinta selección general de los Hornets de Nueva Orleans en 2005 y ha sido seleccionado siete veces para el primer equipo defensivo de la NBA. Ha jugado para siete equipos diferentes de la NBA y esta es su segunda etapa con los Clippers. También es dos veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012.