Embargará Pensiones a trabajadores deudores
La Ley de Pensiones del Estado, permite afectar y cobrar las deudas del fondo de los burócratas.
Aunque no precisó, cuántos asuntos registran en la actualidad, Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), informó que que existen trámites de embargo a trabajadores deudores en activo de créditos hipotecarios.
Explicó que el proceso para desahogar estos pagos pendientes, consiste en remitirlos a los juzgados civiles, cuyos órganos jurisdiccionales, definen de qué manera puede proceder el estado.
“Aún y cuando se está llevando a cabo ese
proceso, se les invita en el proceso judicial, para que se pongan al corriente del pago y liberarlo”, complementó.
El directivo expuso que a quienes adeudan se les invita a saldar los préstamos, a través de notificaciones vía telefónica o por correo electrónico.
Matizó que, aunque son lo “mínimo”, cuando se trata de trabajadores en activo, la Ley de Pensiones del Estado, permite afectar y cobrar las deudas del fondo de los burócratas.
En entrevista, refirió que existe un padrón o registro actualizado de la préstamos autorizados, por ende, hay seguimiento de los mismos.
