logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Embargará Pensiones a trabajadores deudores

La Ley de Pensiones del Estado, permite afectar y cobrar las deudas del fondo de los burócratas.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Embargará Pensiones a trabajadores deudores

Aunque no precisó, cuántos asuntos registran en la actualidad, Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), informó que que existen trámites de embargo a trabajadores deudores en activo de créditos hipotecarios.

Explicó que el proceso para desahogar estos pagos pendientes, consiste en remitirlos a los juzgados civiles, cuyos órganos jurisdiccionales, definen de qué manera puede proceder el estado.

“Aún y cuando se está llevando a cabo ese 

proceso, se les invita en el proceso judicial, para que se pongan al corriente del pago y liberarlo”, complementó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El directivo expuso que a quienes adeudan se les invita a saldar los préstamos, a través de notificaciones vía telefónica o por correo electrónico.

Matizó que, aunque son lo “mínimo”, cuando se trata de trabajadores en activo, la Ley de Pensiones del Estado, permite afectar y cobrar las deudas del fondo de los burócratas. 

En entrevista, refirió que existe un padrón o registro actualizado de la préstamos autorizados, por ende, hay seguimiento de los mismos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez

Firman convenio Congreso y Ceepac
Firman convenio Congreso y Ceepac

Firman convenio Congreso y Ceepac

SLP

Redacción

Nadie atiende fuga de aguas negras
Nadie atiende fuga de aguas negras

Nadie atiende fuga de aguas negras

SLP

Martín Rodríguez