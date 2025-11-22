Apresan a 7 escoltas de Manzo

Uruapan, Mich.- La fiscalía de Michoacán detuvo a siete escoltas de la seguridad personal del exalcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la captura de los siete policías de Uruapan es parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal independiente, y se llevó a cabo en una acción interinstitucional en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, con base en una orden de aprehensión.

Los detenidos son: Omar “M”, de 47 años y originario del Estado de México; Alejandro “F”, 21 años, de Uruapan; Mario Alberto “S”, 45 años, de la Ciudad de México; Guillermo “T”, 43 años, de Puebla; Demetrio “I”, 44 años, de Hidalgo; Omar “G”, 56 años, de Veracruz, y Monserrat “H”, 23 años y oriunda de Guerrero.

La dependencia indicó que los agentes eran parte del grupo de escoltas de Manzo y se investiga su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del presidente municipal, pues están acusados de presunta omisión —por encargo— en sus funciones como escoltas personales, así como por la ejecución extrajudicial del autor material del crimen, Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Después del ataque a Manzo, el menor de 17 años fue abatido por uno de los elementos policiales, a pesar de que ya había descargado su arma y había sido sometido por el cuerpo de seguridad.

La FGE explicó que las investigaciones, realizadas en coordinación con las autoridades federales, establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel “N”, identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos.

Además de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaron labores de seguimiento y logística, y fueron hallados sin vida el 10 de noviembre en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

Por otra parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó la orden de aprehensión a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, como uno de los principales operadores en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y por la noche fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, donde comparecería ante un juez de control, aunque podrían esperar a realizar una sola audiencia con los escoltas detenidos.