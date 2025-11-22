La doble victoria de Fátima Bosch en Miss Universo

Tras días de controversia y de haber defendido su postura, la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo el viernes en Tailandia.

Bosch protestó hace días por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Itsaragrisil causó revuelo al supuestamente reprender a Bosch en un acto oficial de la competencia por no compartir material promocional, lo que llevó a una discusión con la representante mexicana y a que él pidiera que lo resguardaran elementos de la seguridad cuando ella le respondió.

La Organización Miss Universo anunció sanciones contra Itsaragrisil y limitó su participación. Rocha criticó la actitud de Itsaragrisil a través de una transmisión del certamen en redes sociales.

“Quiero dejar en claro, mi gran indignación y el repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra Fátima Bosch, Miss Universe México”, expresó.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y argumentó que sentía “presión” por el certamen. Ya más cerca de la final se le vio teniendo un trato amistoso con Rocha.