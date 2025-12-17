logo pulso
Christensen y Rashford clasifican al Barcelona

El cuadro culé se impone el modesto Guadalajara en la Copa del Rey

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
MADRID.- El Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar al Guadalajara de la tercera división Guadalajara en la ronda de 32 dieciseisavos de final, un partido que se retrasó debido a problemas con la tribuna temporal del estadio.

El inicio del partido se demoró media hora porque las autoridades locales inicialmente no permitieron el acceso de los aficionados a la tribuna recién construida en el estadio Pedro Escartín en la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid.

Hubo largas filas fuera del estadio hasta que la policía finalmente permitió la entrada de los aficionados. La capacidad del estadio aumentó de casi 6.000 a aproximadamente 8.000 con la nueva tribuna.

El Barcelona tuvo el control desde el principio, pero sufrió para generar ocasiones de peligro contra su oponente de menor categoría.

Christensen finalmente rompió el empate a los 76 minutos con un cabezazo tras un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo de Christensen se desvió en un defensor antes de entrar en la red.

Los anfitriones tuvieron algunas oportunidades para igualar, pero no pudieron capitalizar, y Rashford selló la victoria en un contragolpe a los 90 minutos.

El técnico azulgrana Hansi Flick hizo descansar a algunos de los titulares habituales del equipo antes de la visita del líder de La Liga española al tercero Villarreal el domingo.

