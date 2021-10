"Chucky" Lozano podría ser separado del Napoli, según medios italianos

No han sido los mejores días de Hirving "Chucky" Lozano con el Napoli. El fin de semana pasado fue exhibido por el técnico Luciano Spalletti después de sacarlo al minuto 89, cuando apenas había ingresado al partido contra el Torino 30 minutos antes.

El mexicano no ocultó su molestia y se dirigió directamente al vestidor, gesto que fue recriminado por el capitán del equipo, Lorenzo Insigne, lo que hizo que tuviera un roce con el mexicano. Esto no fue del agrado de la directiva napolitana y ya estudia una posible sanción para el seleccionado nacional.

De acuerdo a medios italianos, el Napoli advirtió al "Chucky" Lozano que de repetirse una actitud similar a la del fin de semana, será separado del equipo, algo que le pasó la temporada anterior cuando Gennaro Gattuso era el director técnico.

En aquella ocasión, Hirving Lozano fue expulsado de un entrenamiento por tener una actitud apática. A partir de ese momento, el mexicano regresó con un mejor nivel y tomó un rol importante en el equipo.