"Chucky" se compromete a anotar si se erradica el grito homofóbico

El famoso grito de la afición mexicana que la FIFA considera homofóbico, ha traído sanciones para la Selección Mexicana, como lo fue el veto en dos partidos eliminatorios. Ante eso, una de las grandes figuras del Tricolor, Hirving Lozano, propuso que se reemplace el ya conocido grito por un "Eh, México".

El extremo del Napoli, charló con Carlos Loret de Mola sobre el tema que ha provocado mucha molestia en la máximo organismo del futbol.

"Tenemos que respetar a todos y cada uno de los jugadores evitando que nos castiguen no yendo a competencias y a la afición no asistiendo a los partidos (...) Que la afición nos ayude y cada uno de los mexicanos se comprometa a no decir esa palabra", pidió el canterano tuzo.

Además, Lozano se comprometió a que si la afición pone de su parte y cambian el grito, el marcará un gol ese día: "Yo me comprometo a eso", entre risas agregó.

La Selección Mexicana pagará su castigo ante Jamaica y Canadá en partidos eliminatorios de cara a Qatar 2022, juegos que se disputaran sin el público mexicano.