Ciclistas sanluisinos en riesgo de perderse el Selectivo Nacional
A una semana de que la Selección de Ciclismo de San Luis Potosí, en las pruebas de contrarreloj y ruta, deba presentarse en el Selectivo Nacional con sede en Jalisco, padres de familia fueron notificados de que el Gobierno del Estado no aportará recursos para cubrir gastos de transporte, alimentación, mecánicos ni abasto.
La situación ha generado inconformidad y preocupación entre los familiares de los 25 ciclistas convocados, ya que, aunque la convocatoria nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) establece que los deportistas deben asistir por cuenta propia al selectivo, se esperaba respaldo estatal para evitar que el factor económico se convirtiera en un obstáculo.
La administración actual, cuyo lema institucional es "Deporte sin límites", no destinará recursos para esta competencia, lo que ha sido señalado como una contradicción frente al discurso oficial de impulso al deporte.
De acuerdo con padres de familia, al menos la mitad de los ciclistas podrían ver frustrada su participación por falta de apoyo económico, situación que impacta directamente en jóvenes que han superado procesos estatales y que ahora enfrentan una barrera financiera para continuar su camino rumbo a competencias nacionales.
Más allá del resultado deportivo, el problema expone una realidad recurrente: el alto rendimiento juvenil sigue dependiendo, en muchos casos, del esfuerzo económico familiar y no de una política pública sólida que garantice condiciones equitativas de competencia.
Ante este panorama, familiares han hecho un llamado urgente a la comunidad potosina y al sector empresarial para sumar apoyos que permitan a los ciclistas acudir al Selectivo Nacional y defender su lugar en la justa, evitando que el talento se quede en casa por falta de recursos.
