Cierra piloto Arturo Flores en el Top-5

El pasado fin de semana fue de claroscuros para el piloto mexicano Arturo Flores en la cuarta fecha triple de la F-4 United States Championship, que tuvo lugar en el circuito Brainerd International Raceway, teniendo un duro golpe para después recuperarse y cerrar con su primer Top-5 en la categoría de mano del Gonella Flexi Racing.

Es así como llegaba al cuarto compromiso del año, poniéndose al mando del auto #23 Gonella Racing/Flexi/Servi Acero/Plus Re/GTO Grandeza de México, teniendo prácticas satisfactorias y una sesión clasificatoria complicada en donde obtenía el lugar 20 de salida.

La suerte no acompañaba a Flores, sufriendo un contacto producto de un incidente entre dos pilotos, el cual lo dejaba fuera y obligaba al equipo a trabajar fuertemente para poder tener el auto nuevamente en pista.

Reponiéndose de ello, Arturo tendría su revancha en el hit final de la jornada dominical, sabiendo venir de atrás para no solo entregar un auto limpio sino con su mejor resultado en lo que va de la temporada debut, cruzando la meta en el lugar siete para finalmente, tras algunas sanciones, subir al puesto 5 final para firmar así su primer Top-5 en la F4 United States Championship.

Al respecto Arturo Flores auto #23 comentó: "En la primera carrera tuve un incidente en el que no tuve nada qué ver, pero sabemos que este es un deporte en el que suceden muchas cosas que están fuera de nuestras manos. Después de ello tuve un tiempo para reflexionar y se hizo un gran trabajo en conjunto para poder tener el auto listo y salir a la carrera".

Y agregó: "Y bueno, antes de salir, Ernesto Gonella me dijo algunas palabras que me motivaron demasiado, fui a dar todo mi esfuerzo y creo que este es el resultado. Me siento muy contento con lo sucedido, es un resultado importante no solo por los puntos sino porque nos indica que vamos por buen camino. Por eso me siento muy agradecido con todo el equipo, con mi familia y mis patrocinadores Flexi/ Servi Acero/ Plus Re/ GTO Grandeza de México que me han dado toda su confianza, que me permiten perseguir mi sueño", finalizó Arturo.