Cinco jugadores de Cefor Promotora a visorías

El Centro de Formación Promotora San Luis será uno de los equipos con presencia en las visorías que realizarán los directivos de la Tercera División Profesional (TDP) con el objetivo de integrar la Selección que participará en el Torneo del Sol 2026, uno de los certámenes juveniles más representativos del futbol mexicano.

La institución de Soledad de Graciano Sánchez enviará a cinco de sus elementos más destacados: Aarón Ramírez, medio de contención; Efrén Martínez, punta derecha categoría 2007; Jairo Garay, lateral derecho categoría 2007; Dilan Carrera, lateral izquierdo categoría 2008; y Alberto Aguilar, volante por derecha; de la categoría 2008.

Estas visorías serán exclusivas para los equipos del Grupo XII, motivo por el cual el conjunto dirigido por Rafael Lira confirmó la asistencia de sus jugadores este viernes 12 de diciembre, en punto de las 13:00 horas, en el Estadio Gen-León, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco.

Las evaluaciones contemplan futbolistas de las categorías 2007 a 2010, por lo que Cefor Promotora San Luis cumple con el reglamento al enviar a tres jugadores 2007 y dos 2008.

Una vez realizada la selección, los jugadores elegidos integrarán la Selección TDP que disputará el Torneo del Sol, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca.

Para la edición 2026, la competencia contará con selecciones representativas de los 17 grupos de la Liga TDP, además de la Selección Nacional Liga TDP y la participación de dos equipos del sector amateur.

Todas las escuadras participarán en una fase preliminar donde buscarán uno de los cinco boletos disponibles para el torneo principal, programado del 7 al 10 de enero. En esta etapa, los 20 equipos serán distribuidos en cinco grupos de cuatro integrantes, bajo el formato de todos contra todos.

Los líderes de cada sector avanzarán a la siguiente fase, junto con la Selección Nacional LIGA TDP, que tiene su lugar asegurado sin importar su posición. En caso de que este representativo finalice como líder de grupo, el pase disponible será transferido al segundo lugar correspondiente.