Clavadistas aztecas presumen calidad

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México.- La Copa México de Clavados puso en marcha sus actividades en Guadalajara con una intensa jornada de preliminares, marcando el inicio de una de las competencias más importantes del calendario para la Selección Mexicana. Con la mirada puesta en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, los atletas nacionales comenzaron su camino con el objetivo de medir su nivel, afinar detalles y ganar confianza de cara a los retos internacionales que se aproximan.

El Centro Acuático Metropo-litano fue escenario de las primeras emociones del certamen, al recibir a clavadistas de distintas partes del mundo en las pruebas de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil.

Las atletas mexicanas fueron las primeras en entrar en acción y dejaron buenas sensaciones durante la fase preliminar. Tras cinco rondas de competencia, Lía Cueva se ubicó como la mejor representante nacional al finalizar en la tercera posición con 298.55 puntos, sólo por detrás de las chinas Yiping Long, con 314.10 unidades, y Shan Lin, líder de la clasificación con 322.65.

Muy cerca de Cueva Lobato, terminó Aranza Vázquez, quien mostró regularidad a lo largo de sus ejecuciones y se quedó con el cuarto puesto tras acumular 294.15 puntos, manteniéndose en la pelea. Por su parte, Mía Cueva terminó en el séptimo lugar con 264.35 unidades, y María Fernanda Sixtos fue octava con 259.90. Unos minutos más tarde, la actividad se trasladó a la plataforma de 10 metros varonil, prueba en la que la delegación mexicana volvió a confirmar el talento que ilusiona de cara a los próximos compromisos internacionales.

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El joven Kenny Zamudio fue uno de los protagonistas de la jornada al finalizar en la segunda posición con 439.80 puntos, resultado que ratifica el gran momento que atraviesa y las expectativas que existen sobre su futuro dentro de los clavados nacionales.

Detrás de él apareció Randal Willars, quien se quedó con el tercer puesto al sumar 427.00 unidades, demostrando una vez más su consistencia en competencias de alto nivel. Muy cerca finalizó Kevin Berlín, cuarto con 426.70 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares durante gran parte de la prueba.