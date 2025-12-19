Club León ficha a Diber Cambindo

El Club León ha añadido un nuevo ícono a su plantilla: el delantero colombiano Diber Cambindo, quien ha sido adquirido como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX. Esta transacción se realizó recientemente, procedente del Necaxa, y marca un paso significativo para el equipo esmeralda.

El acuerdo incluye un contrato de tres años para Cambindo, quien se unirá de inmediato a la pretemporada bajo la dirección de Nacho Ambriz. En esta negociación, también se contempla un pago económico y el préstamo por un año del jugador Emiliano Rodríguez al Necaxa, lo que facilita, además, que los Rayos puedan incorporar jóvenes talentos de los clubes Pachuca y León.

Cambindo, de 26 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más solicitados en el mercado, gracias a su sobresaliente desempeño en Necaxa, donde se destacó como un referente en la delantera. Su interés también fue objeto de atención por parte de Pumas, quienes decidieron optar por el brasileño Juninho de Flamengo en lugar de él, lo que permitió que León concretara la negociación.

Su trayectoria en el futbol mexicano comenzó con Cruz Azul, aunque su verdadero auge se dio en el Necaxa, donde reforzó sus derechos federativos. Ahora, Cambindo busca un nuevo desafío en un club que aspira a altos objetivos.

La llegada del delantero responde a una necesidad urgente para el León, especialmente para reforzar una línea de ataque que ha mostrado debilidades desde la salida del venezolano Jhonder Cádiz hacia Pachuca. Anteriormente, Federico Viñas había sido un goleador destacado antes de su traslado al Real Oviedo. Aunque jugadores como Rogelio Funes Mori están en la plantilla, Nacho Ambriz había solicitado un refuerzo de mayor calibre para recuperar la contundencia en la ofensiva.

El Clausura 2026 representa una nueva oportunidad para el León, que finalizó en penúltima posición durante el Apertura 2025, una de sus peores campañas desde el ascenso en 2012. Con el debut programado para el sábado 10 de enero, los aficionados esperan que la llegada de Cambindo aporte la chispa necesaria para encaminar al equipo hacia una temporada exitosa y productiva.