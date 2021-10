Clubes de El Salvador piden dinero a su selección de futbol

Hugo Pérez, técnico de El Salvador, denunció que el "enemigo está en casa", dando a entender que dentro del mismo futbol casero, no hay apoyo debido a la Selecta. ¿Cuál es el motivo? Dinero. Nada más que dinero.

El periodista salvadoreño, Roberto Avelar, da a conocer la causa... "Todo es cuestión de dinero. Aquí los clubes reciben una compensación cada vez que la selección de lleva jugadores. Los equipos que dan futbolistas, piden dinero, y eso afecta a la Federación, eso es lo que está protestando Hugo".

Es una costumbre aquí en El Salvador, que "se hagan entrenamientos entre semana. No tenemos un gran nivel, no somos México para que los jugadores lleguen tres días antes y listo aquí se necesita trabajar mucho, así que el técnico pide que le suelten jugadores dos o tres días a la semana, y también por eso piden dinero".

Hay partidos amistosos internacionales de la Selecta, "que se hacen exclusivamente para que los clubes obtengan ganancias"... Así que además de lo deportivo, en El Salvador se tienen que pelear entre ellos mismos, por un puñado, literal, de dólares.