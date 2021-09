Clubes europeos arremeten contra más mundiales y Superliga

GINEBRA (AP) — Los clubes europeos recibieron el auxilio de la UEFA para que se opongan a la intención de la FIFA de organizar de una Copa del Mundo cada dos años.

La UEFA prometió el lunes un "fondo multimillonario" para que los clubes puedan controlar sus deudas y estabilizar la industria del fútbol en medio de la pandemia.

Por primera vez desde el inicio de la pandemia y el colapso del proyecto de la Superliga, los casi 160 miembros de la Asociación de Clubes Europeos se reunieron para escuchar la visión de su nuevo líder, Nasser al-Khelaifi, quien mantuvo a su Paris Saint-Germain — propiedad de Qatar — fuera del lanzamiento de la Superliga en abril y luego colaboró en abortar el proyecto a los pocos días.

"No quiero invertir mucho tiempo hablando... de una Superliga que no fue porque no quiero enfocarme en fabulistas y fracasados", dijo al-Khelaifi en un discurso publicado por la ECA, cuyo anterior presidente Andrea Agnelli, renunció en abril dado que su club Juventus fue uno de los fundadores e la Superliga.

Al-Khelaifi habló junto a su estrecho aliado, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, al iniciar una intensa semana de debate en el fútbol europea cuando la FIFA agita las aguas con su propuesta de mundiales de hombres y mujeres cada dos años.

Detallaron las iniciativas que la ECA y la UEFA elaboran para que el fútbol europeo se recupere de los miles de millones en ingresos perdidos por la pandemia de COVID-19.

"Todos estamos lidiando con esta nueva realidad del COVID hoy — todos los clubes acusan el golpe", dijo el presidente del PSG, cuyo equipo fichó a Lionel Messi y varias otras estrellas en el último mercado de verano. El PSG también rechazó la semana pasada una oferta de 200 millones de euros (237 millones) de dólares por Kylian Mbappé del Real Madrid, uno de los rebeldes de la Superliga.

"Si no actuamos pronto, el daño sería irreversible", dijo al-Khelaifi. "La ECA trabaja palmo a palmo con la UEFA para tener un fondo multimillonario en euros para permitir que los clubes aceleren su recuperación de la devastación financiera del COVID".

Los clubes podrían salir a flote de sus deudas mediante préstamos gestionados por la UEFA, amparados en futuros ingresos comerciales generados por las competiciones europeos que ahora mismo tienen un valor anual de 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares). El dinero de los préstamos no podrá usarse para cubrir futuras transferencias.

"No vamos a cubrir comportamientos irresponsables", afirmó Ceferin, insistiendo que el gobierno es "darle una mano" a los clubes golpeados por la pandemia.

El presidente de la UEFA también quiere que el fútbol europeo se resista al plan de los mundiales bienales de la FIFA. La propuesta fue hecha por la federación de Arabia Saudita en mayo durante la reunión anual de las 211 asociaciones miembros de la FIFA.

"Más no siempre es lo mejor", advirtió Ceferin el lunes. "Creemos que la joya que es la Copa Mundial tiene su valor precisamente por ser cada cuatro años".

Ceferin no se refirió a los recursos legales presentados por el Madrid, Barcelona y Juventus que desafían la potestad que tiene la UEFA de organizar las competiciones ante la Corte Europea de Justica en Luxemburgo.

Pero el dirigente esloveno proclamó que "debemos estar unidos ante esa desgracia y charlatana Superliga" que los tres clubes rebeldes no renuncian.