Coco Gauff se consagra campeona al vencer a Jessica Pegula en el Abierto de Wuhan

WUHAN, China (AP) — Coco Gauff ganó cuatro juegos consecutivos para superar el domingo 6-4, 7-5 a Jessica Pegula y ganar el Abierto de Wuhan tras una final completamente estadounidense.

Gauff, de 21 años, ganó su segundo título del año, tras conquistar el Abierto de Francia en tierra batida, y ahora tiene 11 títulos en su carrera.

La tercera clasificada, Gauff, sirvió para salvar el segundo set con un 5-3 en contra. Mantuvo su servicio y luego rompió el saque de la sexta clasificada en blanco para igualar 5-5.

El golpe de volea de derecha de Pegula en la red aterrizó fuera, lo que le dio a Gauff su primer punto de partido. En el segundo servicio de Pegula lo aseguró con un golpe ganador de derecha tras un breve intercambio.

"Ganar cada partido (en el torneo) en sets corridos, no sé si lo he hecho antes en una carrera por el título", dijo Gauff. "Simplemente sentí que estaba realmente orgullosa de lo que logré esta semana, independientemente del resultado de hoy".

Pegula, de 31 años, llegó a la final tras remontar para vencer a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en las semifinales. Pero esta vez perdió impulso y se quedó sin su décimo título de carrera, mientras que Gauff se convirtió en la segunda estadounidense en reclamar el título de Wuhan después de Venus Williams en 2015.

Fue la séptima ocasión que se enfrentan y la primera vez en una final. Pegula lidera 4-3 en el total de enfrentamientos contra Gauff, con quien ha ganado varios títulos de dobles de la WTA.

"Cuando llegué al circuito, fuiste una de las primeras personas en ser amable conmigo y darme la bienvenida con los brazos abiertos. Eso realmente significó mucho, así que te lo agradezco", dijo Gauff a Pegula en la ceremonia de trofeos. "Es genial finalmente jugar una final contra ti. Espero que haya muchas más".

Gauff mejoró a 11-3 en finales; Pegula cayó a 9-11.

"Hemos pasado mucho tiempo juntas y, aunque soy un poco mayor, siempre la admiro y respeto mucho", dijo Pegula. "Es tan madura para su edad".