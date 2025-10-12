"Carne limpia": SLP lanza sistema estatal para detectar clembuterol

Derivado de la entrada en vigor de una reforma a la Ley de Ganadería del Estado, San Luis Potosí tendrá mayor vigilancia e inspección en rastros, sector ganadero y cadena de trazabilidad para detectar la presencia de clembuterol en carne y ganado.

Precisa que quien administra el rastro reportará mensualmente a la autoridad municipal un informe, durante los cinco primeros días del mes siguiente, enviando copias del mismo a la Sedarh, a la Secretaría de Salud y a la delegación estatal de la Sader.

Dicho informe tendrá una finalidad de tipo estadístico con relación al movimiento del ganado, sacrificios efectuados, conteniendo un registro en el que, por orden numérico y fechas, anotará la entrada de los animales al rastro, el nombre y domicilio del introductor, entre otros datos.

Destaca la creación del Sistema de Certificación Libre de Clembuterol (SICELlC), programa integral de certificación estatal encargado de la verificación continua de la ausencia de clembuterol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esto es, tanto en la fase de procesamiento de alimentos, como en su suministro al ganado bovino y, finalmente, la presencia de esta sustancia en el animal que afecta la inocuidad de los productos y subproductos cárnicos resultantes;

Expone que los municipios colaborarán en los operativos en rastros y puntos de verificación e inspección interna, para la verificación de la normatividad aplicable en materia de control de la movilización de ganado y de ingreso a los mismos.