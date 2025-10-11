logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del Abierto de Wuhan

Jessica Pegula sorprende al poner fin a la racha de victorias de Aryna Sabalenka en Wuhan

Por AP

Octubre 11, 2025 06:11 p.m.
A

WUHAN, China (AP) — Coco Gauff superó siete dobles faltas para vencer a Jasmine Paolini y enfrentará a su compatriota Jessica Pegula en la final del Abierto de Wuhan, después de que la estadounidense de 31 años pusiera fin a la racha ganadora de la número uno del mundo Aryna Sabalenka, en el torneo.

Gauff superó el sábado 6-4, 6-3 a Paolini ganando la batalla de quiebres convertidos 7 a 5, ya que ambas jugadoras del Top 10 tuvieron problemas con sus juegos de servicio.

La tercera clasificada se recuperó de tres quiebres en el segundo set, lo que incluyó una racha de cinco dobles faltas consecutivas, y ganó los últimos cuatro juegos para avanzar a la final.

"Hice lo que necesitaba para avanzar", aseguró Gauff.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tenista de 21 años, que cambió de entrenador de servicio en agosto, lidera el circuito femenino esta temporada con 378 dobles faltas, más de 120 más que la siguiente jugadora.

Pero también destacó en otra estadística: sus 13 victorias sobre jugadoras del Top 10 en torneos WTA 1000 son la mayor cantidad de cualquier jugadora antes de cumplir 22 años desde 2009, según datos proporcionados por el circuito.

Paolini, quinta clasificada del torneo, eliminó en los cuartos de final a la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, y ha ganado sus tres partidos anteriores contra Gauff, todos jugados esta temporada.

El reinado de Sabalenka en Wuhan termina

Pegula ganó un emocionante partido 2-6, 6-4, 7-6 (2) para establecer una final completamente estadounidense y poner fin a la racha de 20 victorias consecutivas de Sabalenka en Wuhan.

La sexta clasificada estaba abajo 2-5 en el set final antes de ganar cuatro juegos consecutivos. Sabalenka luego salvó dos puntos de partido para forzar el desempate.

Sabalenka ganó el Abierto de Wuhan en 2018 y 2019 y luego nuevamente en 2024 después de que el evento regresara al circuito.

Pegula tiene una ventaja de 4-2 sobre Gauff en enfrentamientos directos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del Abierto de Wuhan
Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del Abierto de Wuhan

Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del Abierto de Wuhan

SLP

AP

Jessica Pegula sorprende al poner fin a la racha de victorias de Aryna Sabalenka en Wuhan

Colombia remonta y vence a España en Mundial Sub20
Colombia remonta y vence a España en Mundial Sub20

Colombia remonta y vence a España en Mundial Sub20

SLP

AP

Con un triplete de Néiser Villarreal, Colombia hace historia al vencer a España en el Mundial Sub20

Fraude millonario, detrás de acusaciones contra Bravo
Fraude millonario, detrás de acusaciones contra Bravo

"Fraude millonario", detrás de acusaciones contra Bravo

SLP

EFE

Prestó al hermano su pareja 6 millones de pesos justo meses de las denuncias, reveló Daniela Bravo

Rumbo al Mundial: España somete a Georgia; Italia se aferra a repesca
Rumbo al Mundial: España somete a Georgia; Italia se aferra a repesca

Rumbo al Mundial: España somete a Georgia; Italia se aferra a repesca

SLP

PULSO

En otros juego, Portugal muestra tesón ante Irlanda y Neves marca en el minuto 90