COI excluye a atletas transgénero de pruebas femeninas

GINEBRA (AP) — Las atletas transgénero quedaron excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el COI acordara una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

COI limita participación femenina a mujeres biológicas

"La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas", indicó el Comité Olímpico Internacional, quien añadió que se determinará mediante una prueba genética obligatoria una vez en la carrera de una atleta.

No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la halterófila Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar una medalla.

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El COI señaló que la política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 "protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina".

"No es retroactiva y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo", precisó el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a practicar deporte es un derecho humano.

Impacto en atletas con diferencias en el desarrollo sexual

Tras la reunión de su junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento de 10 páginas que también restringe a atletas femeninas como la corredora Caster Semenya, doble campeona olímpica, con afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual, o DSD.

"Sabemos que este tema es sensible", dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una conferencia de prensa en línea para explicar la política.

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, han querido una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores de los deportes, que anteriormente habían redactado sus propias normas.

"En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota", dijo Coventry, doble medallista de oro olímpica en natación, en un comunicado. "Así que está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina".

Coventry puso en marcha una revisión sobre "la protección de la categoría femenina" como una de sus primeras grandes decisiones en junio pasado, al convertirse en la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia.

La elegibilidad femenina fue un tema destacado durante la elección del COI del año pasado —en la que participaron siete candidatos y celebrada tras un revuelo en torno al boxeo femenino en París— cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme y asumir el liderazgo en este asunto.

"Esto fue una prioridad para mí mucho antes de que el presidente Trump iniciara su segundo mandato", dijo Coventry. "No ha habido ninguna presión (sobre) nosotros para entregar nada por parte de nadie fuera del Movimiento Olímpico".

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de primer nivel —atletismo, natación y ciclismo— ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y tiene niveles de testosterona superiores al rango típico femenino, obtuvo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su prolongada impugnación legal de las normas del atletismo, aunque no las anuló.

Ventajas físicas y pruebas genéticas

El documento del COI detalla su investigación, según la cual nacer varón otorga ventajas físicas que un grupo de trabajo de expertos cree que se mantienen.

"Los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini pubertad de la infancia y al inicio de la pubertad adolescente hasta la edad adulta", señaló el documento.

Añadió que esto da a los varones "ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia".

El COI dijo que su investigación incluyó "entrevistas individuales en profundidad con atletas afectadas de todo el mundo".

El COI dijo que su grupo de expertos coincidió en que la prueba genética actual es "el método más preciso y menos intrusivo disponible actualmente". La muestra de saliva, un hisopo de mejilla o una muestra de sangre detecta "el gen SRY, un segmento de ADN que suele encontrarse en el cromosoma Y y que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos".

Aun así, es probable que el control de género obligatorio —ya realizado por los organismos rectores del atletismo, esquí y boxeo— sea criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

Atletas podrán apelar ante el TAS

La política del COI puede —y probablemente será— impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en la ciudad suiza de Lausana, sede del organismo olímpico.

La atleta india Dutee Chand y Semenya impugnaron versiones anteriores de las normas de elegibilidad de su deporte ante el tribunal.

Cualquier posible apelación examinaría la ciencia que sustenta la investigación del COI, que no se publicó el jueves. Un caso podría ocupar gran parte de los casi 28 meses hasta que se inauguren los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

"Como sabemos en el mundo de hoy", dijo Coventry, "cualquiera y todas las reglas y regulaciones en cualquier momento siempre podrían ser impugnadas".

Campeonas del boxeo femenino

Una de las dos medallistas de oro del boxeo femenino en el centro de la controversia de género en París, Lin Yu-ting de Taiwán, ha superado su prueba genética y puede volver a competir, dijo la semana pasada el organismo rector World Boxing.

La otra campeona olímpica de boxeo, Imane Khelif de Argelia, dijo a CNN el mes pasado que se sometería a una prueba genética para ser elegible para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Según se informa, se está preparando para un combate profesional el próximo mes en París.

El documento del COI publicado el jueves dijo que la ventaja de rendimiento masculina sobre las mujeres biológicas era de "10-12% en la mayoría de las pruebas de carrera y natación", de al menos 20% en "la mayoría de las pruebas de lanzamiento y salto", pero que "puede ser superior al 100%" en pruebas de potencia explosiva, incluidos los "deportes de golpeo".

Orden ejecutiva de Trump

En Estados Unidos, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva "Keeping Men Out of Women´s Sports" en febrero del año pasado, y prometió negar visados a algunos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La orden también amenazó con "rescindir todos los fondos" a las organizaciones que permitieran a atletas transgénero participar en deportes femeninos.

En cuestión de meses, el organismo olímpico de Estados Unidos actualizó sus directrices para los organismos deportivos nacionales citando una obligación de cumplir con la Casa Blanca.